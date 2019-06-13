Ляшко обвинил Вакарчука в трусости во время оккупации РФ Крыма

Олег Ляшко считает Святослава Вакарчука трусом / УНИАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал лидера партии Голос трусом и заявил, что никогда не проголосует за такого политика.

В интервью Наталье Влащенко нардеп рассказал, как в разгар оккупации Москвой Крыма 8 марта 2014 года он вместе с Андреем Лозовым, фотографом Османом Каримовым и охранником Сергеем прилетели в аэропорт Симферополя, где его встретил помощник и крымские татары.

"Я уже вышел из аэропорта, меня никто не замечает, меня окружили люди. И кто-то говорит мне, что в аэропорту заблокирован Вакарчук. Они его не выпустили. Лозовой мне, кажется, сказал. И давай попробуем его освободить… Мы уже собирались ехать. Я – назад, освобождать Вакарчука… В вип-зале находим в комнате Вакарчука. Сидит под столом какой-то пацан, прикрывшись", - рассказал политик.

По словам Ляшко, у Вакарчука была истерика, и он говорил что-то невразумительное. Нардеп клялся, что говорит правду, призывая в свидетели бога.

"Вот сидит под столом человек, который потерял адекватность, которому надо привезти вагон памперсов, который в истерике бьется…", — добавил он.

Ляшко резюмировал, что эта история в Крыму для него характеризует Вакарчука-политика.

Напомним, у Ляшко недавно на лбу появилась гигантская шишка, из-за которой он редко появляется в эфирах телеканалов и не публикует фото крупным планом.