На Житомирщине бизнесмен поджег себя на сессии горсовета, опубликованы фото и видео

В Бердичеве бизнесмен совершил самоподжег / rio-berdychiv.info

В Бердичеве Житомирской области в пятницу, 14 июня, на сессии горсовета бизнесмен поджег себя, поскольку местная власть "препятствует его предпринимательской деятельности".

Депутаты горсовета бросились тушить огонь и сами получили ожоги, пишет РИО Бердичев.

По его данным, после инцидента бизнесмена забрали в больницу, а сессию решили проводить в другом помещении.

Издание отметило, что пострадавший раньше занимался ресторанным бизнесом — держал кафе "госпожа Новак" и ресторан "Наяда" на территории городского пляжа.

"Именно за этот ресторан он несколько лет судился с арендатором, которому сам же отдал его в субаренду... в исполкоме предупредили обоих, что договор аренды будет отменено уже через полгода", — говорится в материале.

Предпринимателю 64 года, на сессии горсовета он вытащил бутылку с жидкостью, полил себя и поджег, сообщает ТСН. Пострадавший попал в Бердичевскую горбольницу, у него ожоги 20% тела, больше всего пострадало лицо.

"Состояние тяжелое, но стабильное", — рассказала завотделением реанимации больницы Ирина Тарахтелюк.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен самоподжег бизнесмена, а также фотографии с места происшествия.

Напомним, в июле 2018 года в Киеве возле здания Министерства обороны бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины Сергей Ульянов поджег себя в знак протеста против увольнения из армии.