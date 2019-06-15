Волкер огласил ключевое условие прекращения войны на Донбассе

Волкер назвал условие прекращения войны на Донбассе / УНИАН

15 июня, в субботу, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обратил внимание на ситуацию в Мариуполе и заявил, что именно этот город призван показать Донбассу правильный путь к прекращению военных действий.

Он особо подчеркнул, что мир придет на Донбасс только при условии, если российские силы уйдут оттуда.

"5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер в своем аккаунте в Twitter.

Но написал об этом Волкер не случайно. Подтолкнула его к этому вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая перед этим разместила в Twitter сообщение о Мариуполе. Отметим, это сообщение спецпредставитель Госдепа распространил на своей странице.

"Мариуполь сегодня - это живой и безопасный город, у его жителей много возможностей. "Русский мир" потерпел здесь поражение 5 лет назад, когда украинская армия освободила город от русских оккупационных войск. Мы знаем, за что боремся!", - гласит сообщение Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины. Он заявил о том, что его беспокоит привыкание людей к российской оккупации и продолжению военных действий на Донбассе.