Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины

Курт Волкер / 5 канал

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что его беспокоит привыкание людей к российской оккупации и продолжению военных действий на Донбассе.

"И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - цитирует Волкера Голос Америки.

По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

Читайте такжеРоссия предложила США "обменять" Украину на Венесуэлу - эксперт"Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины – как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.

Он также уверил в неизменности политики США по отношению к Украине.

"Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", - резюмировал Волкер.

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Ранее сообщалось о том, что глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурации Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.