"Вопрос условий": эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО

17 июня 2019, 13:26

Он призвал исходить в этом вопросе из интересов Украины.

Ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО
Эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО / Комментарии

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский во время чата на Главреде рассказал, при каких условиях Украине стоит снимать блокаду с оккупированных территорий Донбасса.

"Это – вопрос условий. Любые вопросы, которые затрагивают Российскую Федерацию – это вопросы механизмов", – подчеркнул Землянский.

Он призвал исходить в этом вопросе из интересов Украины.

"Что в результате снятия блокады мы получим? Если – возврат под контроль предприятий, находящихся на территории, неподконтрольной Украине, как это было до 2016 года, пока не была введена блокада, а, соответственно, начнут восстанавливаться социально-гуманитарные и экономические связи… Ведь, если мы говорим о реинтеграции Донбасса, то, в первую очередь, мы говорим о людях, во вторую – о деньгах, которые будут направляться в украинский бюджет в виде уплаты налогов, и зарплаты будут платиться из тех денег, которые зарабатывают эти предприятия. Если подразумеваются такие условия, то – да, блокада должна быть снята. И я уже назвал сферы, на которые это окажет позитивный эффект", – отметил эксперт.

Другие варианты, по его мнению, рассматривать не стоит.

"Если же это будет просто снятие блокады, и мы начнем торговать с непризнанными республиками, то это – вопрос. Думаю, это будет неконструктивный подход, и такой вариант не сработает", – резюмировал Землянский.

Ранее Землянский заявил, что тарифы на газ могут быть откорректированы в сторону снижения. По его словам, рост тарифов не может превышать 15% в год, причем эти 15% желательно разбивать по месяцам.

Напомним, во время переговоров в составе Трехсторонней контактной группе в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма озвучил намерение договориться о прекращении огня, даже ответного от ВСУ, а также озвучил предложение снять экономическую блокаду Донбасса. Такие предложения вызвали громадный резонанс в украинском обществе. 

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко открыл уголовные дела после заявлений Кучмы о Донбассе на переговорах в Минске. Свое сообщение об открытии уголовных производств Юрий Луценко подписал грозно: "Предупреждение для реваншистов и капитулянтов".

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блокада ОРДЛО Валентин Землянский
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