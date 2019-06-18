"Он разбудил меня и велел готовиться": Саакашвили рассказал, как Зеленский уговаривал его вернуться в Украину

18 июня 2019, 10:34

Он подчеркнул, что был приятно удивлен тем, что Зеленский сдержал обещание – в отличие от многих других украинских политиков.

Саакашвили рассказал, как Зеленский с утра пораньше вернул ему гражданство
Саакашвили рассказал, как Зеленский с утра пораньше вернул ему гражданство / Фото: Reuters

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а теперь глава партии Движение новых сил Михаил Саакашвили признался, что общался с украинским президентом Владимиром Зеленским еще до восстановления украинского гражданства и своего возвращения в Украину.

В эфире NewsOne Саакашвили рассказал, как именно ему вернули украинский паспорт: "Я был в Варшаве, он меня разбудил в 7 утра и сказал, что мне будут возвращать украинское гражданство, чтобы я готовился приехать. Я ему ответил, что мне от него ничего не нужно, но если ему понадобится совет, то может меня будить хоть в 5 утра".

Он подчеркнул, что был приятно удивлен тем, что Зеленский сдержал обещание – в отличие от многих других украинских политиков.

Читайте также"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в УкраинеПо словам Саакашвили, он общался с Зеленским и во время президентской избирательной кампании, давая ему юридические советы.

"Сейчас надвигается цунами, он убирает многих мафиози с должностей, за которые те держались… В целом я его поддерживаю и надеюсь, что он сможет поднять Украину", – резюмировал политик.

Ранее Саакашвили предложил убрать из Киева административный центр Украины. Он утверждает, что в Грузии во времена его президентства парламент перенесли из Тбилиси в Кутаиси в здание "гораздо хуже, чем здание Верховной Рады Украины".

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь. Люди, встречавшие Саакашвили, заполнили аэропорт, некоторые кричали: "Миша!". В Борисполе выдавили стекло, оно рассыпалось.

В аэропорту, в частности, были нардеп Семен Семенченко и правозащитник, бывший политзаключенный советских лагерей, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины Степан Хмара.

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гражданство Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
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