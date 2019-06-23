Главные новости 23 июня: КиевПрайд 2019, заявление Меладзе и заслуги Филарета

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 июня.
В воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства.
Также в этот день Валерий Меладзе огорошил заявлением о событиях в Грузии.
Кроме того, стало известно, что в ПЦУ думают о заслугах Филарета перед новой церковью.
Марш равенства
23 июня, в воскресенье, в столице Украины проходит Марш равенства КиевПрайд 2019.
Отметим, что часть центральных улиц в связи с маршем перекрыли уже в субботу, а полиция усилила свою работу. Периметер проведения КиевПрайда охраняют около 2 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев.
С самого утра 23 июня в Киеве закрыли на вход и выход четыре ключевые станции метро: Дворец спорта, Льва Толстого, Золотые ворота и Театральную. Эти станции работают только как пересадочные.
Ультраправые против Марша. Так, Bellingcat Monitoring Project в своем микроблоге в Тtwitter сообщили, что члены украинских ультраправых и групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против КиевПрайда. В свою очередь, националисты из С14 заверили, что не планируют нападать на участников ЛГБТ-парада.
Заявление Меладзе
Знаменитый российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе внезапно высказался об отношениях России и Грузии.
"В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!", - написал Валерий Меладзе на своей странице в Instagram.
Заслуги Филарета
Глава ПЦУ митрополит Епифаний, который ранее стал за версту обходить Филарета и нашел этому оправдание, заявил, что патриарх Православной церкви Украины преувеличивает свои заслуги перед новой церковью.
Глава ПЦУ особо отметил, что много раз пытался доказать 90-летнему Филарету ошибочность его позиции и пути возвращения Украинской православной церкви Киевского патриархата.