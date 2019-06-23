Главные новости 23 июня: КиевПрайд 2019, заявление Меладзе и заслуги Филарета

Марш равенства КиевПрайд 2019 / Страна

В воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства.

Также в этот день Валерий Меладзе огорошил заявлением о событиях в Грузии.

Кроме того, стало известно, что в ПЦУ думают о заслугах Филарета перед новой церковью.

Марш равенства

23 июня, в воскресенье, в столице Украины проходит Марш равенства КиевПрайд 2019.

Отметим, что часть центральных улиц в связи с маршем перекрыли уже в субботу, а полиция усилила свою работу. Периметер проведения КиевПрайда охраняют около 2 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев.

С самого утра 23 июня в Киеве закрыли на вход и выход четыре ключевые станции метро: Дворец спорта, Льва Толстого, Золотые ворота и Театральную. Эти станции работают только как пересадочные.

Ультраправые против Марша. Так, Bellingcat Monitoring Project в своем микроблоге в Тtwitter сообщили, что члены украинских ультраправых и групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против КиевПрайда. В свою очередь, националисты из С14 заверили, что не планируют нападать на участников ЛГБТ-парада.

Заявление Меладзе

Знаменитый российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе внезапно высказался об отношениях России и Грузии.

"В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!", - написал Валерий Меладзе на своей странице в Instagram.

Заслуги Филарета

Глава ПЦУ митрополит Епифаний, который ранее стал за версту обходить Филарета и нашел этому оправдание, заявил, что патриарх Православной церкви Украины преувеличивает свои заслуги перед новой церковью.

Глава ПЦУ особо отметил, что много раз пытался доказать 90-летнему Филарету ошибочность его позиции и пути возвращения Украинской православной церкви Киевского патриархата.