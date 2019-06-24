"Электрический стул? Привязать к лошадям?": копы укорили депутатов в истреблении детей

Князев заявил, что за полгода в Украине убили 50 детей / "РИА Новости Украина"

За последние шесть месяцев в Украине убили более полсотни детей. Глава национальной полиции Украины Сергей Князев забил тревогу, и решил обратиться за помощью в народным депутатам.

"Первый заместитель Председателя полиции Вячеслав Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть законопроект №6607. Должен быть создан Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - отметил Князев.

Князев уточнил, что в этом году более 50 детей убиты.

Отметим, что на странице национальной полиции в Facebook украинцы оставили ряд комментариев.

"Дивіться в корінь - ця пошесть не на порожньому місці. Невмотивовані жорстокі вбивства, згвалтування... Чи не пов'язано це з катастрофічним розповсюдженням гаражної хімії, яка, як відомо має побочку у вигляді загострення базових інстинктів? Може слід більше уваги приділяти всім цим "графітчикам" і "закладчикам"? Краще, якщо з цим впораються вповноважені органи, аніж громадяни самі почнуть їх відловлювати і карати належним чином? Ну, як тих бродячих собак після серії нападів стали нишком труїти ізониазидом? Словом, пильнуйте - це ваша робота", - сказал Алекс Гаркуша.

"Что даст хим.кастрация? Почему нет превселюдной казни? Электрический стул? Привязать к четырём бешеным лошадям и разорвать?", - вопрошает Елена Шаповал.

"Кастрация остановит садиста? либо, наоборот, обозлит? нужны консультации со специалистами по таким патологиям", - считает Наташа Гресько.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в Дарницком районе обнаружили труп девятилетнего мальчика, который ранее был объявлен в розыск по заявлению родителей.