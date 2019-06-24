Новое подорожание: украинцев предупредили о росте цен на оформление биометрических паспортов

В Украине подорожают паспорта

C 1 июля в Украине оформление паспортов с бесконтактным электронным носителем подорожает на 30%.

Как рассказали в пресс-службе Государственной миграционной службы, речь идет о паспорте гражданина Украины (ID-карта), паспорте гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание.

При этом изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем, а также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Согласно нововведению, стоимость изготовления ID-карты сроком на 20 рабочих дней возрастет с 279 грн до 345 грн. (126 грн. - стоимость админуслуги и 219 грн. - стоимость бланка).

Стоимость несрочного биометрического паспорта теперь составит 682 грн вместо 557,32 грн, а срочного 1034 грн, а не 810,32 грн.

Ранее сообщалось о том, что средства от административных сборов будут направлены в местные бюджеты населенных пунктов, в которых жители оформляют документы.