Главные новости 25 июня: разборки из-за возвращения России в ПАСЕ и 1000 гривен

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 25 июня.
Главной темой дня стало голосование ПАСЕ по России: российской делегации разрешили вернуться в Ассамблею, сняв с нее все санкции и не предъявив ни одного требования касательно Украины.
Реакция украинской стороны была крайне бурной.
В частности, возле Совета Европы уже устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ. Протестующие требуют не допускать российскую делегацию в Ассамблею и сохранить санкции против РФ.
Тем временем Россия уже подала заявку на восстановление своих полномочий в ПАСЕ.
Реакция Зеленского на решение ПАСЕ
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что "разочарован" решением ПАСЕ.
"…хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее – организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков...", – резюмировал Зеленский.
Реакция властей Украины на голосование ПАСЕ по России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею ПАСЕ нарушением норм международного права, а МИД Украины – "недопустимой уступкой" и в то же время "моральной победой".
"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы", – заявили в МИД.
Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ
Читайте также"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕДелегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ в полном составе.
Украинская делегация до конца дня не будет принимать участия в дальнейших дебатах.
Однако украинцы вернутся в зал Ассамблеи в среду – но это будет временно, для обжалования полномочий российской делегации.
Купюра 1000 гривен
В Украине появится банкнота нового номинала – в 1 тысячу гривен. В оборот она войдет с 25 октября.