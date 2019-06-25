Главные новости 25 июня: разборки из-за возвращения России в ПАСЕ и 1000 гривен / facebook.com/cpUAct/

Главной темой дня стало голосование ПАСЕ по России: российской делегации разрешили вернуться в Ассамблею, сняв с нее все санкции и не предъявив ни одного требования касательно Украины.

Реакция украинской стороны была крайне бурной.

В частности, возле Совета Европы уже устроили пикет против возвращения России в ПАСЕ. Протестующие требуют не допускать российскую делегацию в Ассамблею и сохранить санкции против РФ.

Тем временем Россия уже подала заявку на восстановление своих полномочий в ПАСЕ.

Реакция Зеленского на решение ПАСЕ

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что "разочарован" решением ПАСЕ.

"…хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее – организации, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков...", – резюмировал Зеленский.

Реакция властей Украины на голосование ПАСЕ по России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею ПАСЕ нарушением норм международного права, а МИД Украины – "недопустимой уступкой" и в то же время "моральной победой".

"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы", – заявили в МИД.

Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ

Читайте также"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕДелегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ в полном составе.

Украинская делегация до конца дня не будет принимать участия в дальнейших дебатах.

Однако украинцы вернутся в зал Ассамблеи в среду – но это будет временно, для обжалования полномочий российской делегации.

Купюра 1000 гривен

В Украине появится банкнота нового номинала – в 1 тысячу гривен. В оборот она войдет с 25 октября.