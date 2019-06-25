Захваченные Россией украинские корабли испарились: фотофакт

Украинские военные корабли под маскировочной сетью в Керчи, февраль 2019 года / Крым.Реалии

Украинские военные катера Никополь (P176) и Бердянск (U175), а также буксир Яны Капу (А947), которые Россия завахтила у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, испарились из акватории стоянки судов Генмол в Керчи.

По информации издания Крым.Реалии, украинские корабли находились там под маскировочной сетью последние несколько месяцев.

Но по состоянию на 25 июня, на стоянке у Керчи все три судна отсутствуют. Кто и куда переместил захваченные украинские корабли – неизвестно.

Стоянка судов "Генмол" в Керчи, где находились украинские военные корабли, 25 июня 2019 года / Крым.Реалии

В свою очередь, в пресс-службе Погрануправления ФСБ России во всеуслышание не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Напомним, ранее у Путина рассказали, почему Россия не признает решение трибунала о пленных украинских моряках.

Также сообщалось, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Россия должна немедленно освободить плененных ФСБ в ноябре минувшего года в Керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.