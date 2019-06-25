Захваченные Россией украинские корабли испарились: фотофакт

По состоянию на 25 июня на стоянке у Керчи все три судна отсутствуют.
Украинские военные катера Никополь (P176) и Бердянск (U175), а также буксир Яны Капу (А947), которые Россия завахтила у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, испарились из акватории стоянки судов Генмол в Керчи.
По информации издания Крым.Реалии, украинские корабли находились там под маскировочной сетью последние несколько месяцев.
Но по состоянию на 25 июня, на стоянке у Керчи все три судна отсутствуют. Кто и куда переместил захваченные украинские корабли – неизвестно.
В свою очередь, в пресс-службе Погрануправления ФСБ России во всеуслышание не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.
Напомним, ранее у Путина рассказали, почему Россия не признает решение трибунала о пленных украинских моряках.
Также сообщалось, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Россия должна немедленно освободить плененных ФСБ в ноябре минувшего года в Керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.