У Путина рассказали, почему Россия не признает решение трибунала о пленных украинских моряках

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: Вести.ру

Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву никак не применимы к ситуации с пленными украинскими военными моряками.

С таким заявлением во вторник, 25 июня, выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС. По словам кремлевского спикера, именно поэтому требования данного трибунала Россия и не будет выполнять.

Напомним, ранее 25 мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Россия должна немедленно освободить плененных ФСБ в ноябре минувшего года в Керченском проливе украинских моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.



