"Чрезвычайная опасность": синоптики дали "раскаленный" прогноз по Украине

В Украине днем в среду будет до +32 градусов, предупредили синоптики / sunhome.ru

В среду, 26 августа, в Украине днем температура воздуха может достичь отметки в +32 градуса, осадки не ожидаются.

Сегодня в большинстве областей нашей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в среду днем температура составит +27…+32 градуса, ветер будет северо-восточный с переходом в западных и северных областях в юго-западный, 5-10 м/с.

"26-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что сегодня в Киеве днем температура будет +28…+30 градусов.Читайте такжеНародный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину с 27 июня придут грозовые дожди, а следом за ними придет и похолодание.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Вазира Мартазинова рассказала, что в нашей стране лето стало короче.