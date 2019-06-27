"Изучаем вопрос": Глава ГБР намекнул на арест активов по уголовным делам против Порошенко

Роман Труба / УНИАН

Государственное бюро расследований активнейшим образом ведет дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Такую информацию в интервью порталу Страна высказал руководитель ведомства Роман Труба.

"Для нас не важны фамилии заявителей и тех фигурантов, в отношении которых они подаются. Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств. Первое дело зарегистрировано месяц назад - 21 мая, а крайнее - на прошлой неделе", − заявил он.

По словам Трубы, в рамках этих уголовных производств есть имущественные вопросы к Петру Порошенко и его окружению.

"Следующий этап: мы уже вызвали лиц, которые приобрели имущество, о котором идет речь в данных производствах - завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" для проведения допросов. [...] Прямо сейчас говорить об аресте активов преждевременно. Но параллельно нам важно, чтобы не оказалось и слишком поздно, когда будут установлены те или иные факты по данным сделкам. Скажу так - мы рассматриваем и изучаем, в том числе, вопрос наложения арестов в рамках досудебного расследования", − подытожил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Специальная антикоррупционная прокуратура допросит Петра Порошенко по делу о коррупции.