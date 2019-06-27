В Киевсовете объяснили, что ждет проспекты Бандеры и Шухевича

Здание Киевсовета / УНИАН

В Киевсовете не намерены после решения Окружного административного суда отменять протокол о переименовании проспектов Московского и Николая Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. По его словам, как только депутаты получат решение Окружного админсуда, то не будут медлить с подачей апелляции.

"И данное решение не вступит в силу, а проспекты будут носить те названия, которые им присвоила Киеврада. И даже если суд высшей инстанции поддержит это странное решение Окружного админсуда вернуть старые названия, то мы опять примем решение, что проспекты останутся Шухевича и Бандеры. Потому что для нас важно мнение людей, а киевляне проголосовали за такие названия", − заявил Прокопив.

Читайте такжеБандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектовПо его данным, в Киевсовете не получали от горожан жалобы на переименования проспектов − несмотря на большой общественный интерес к этой теме.

"Никто из киевлян не жаловался. Только представители "антифашисткой организации", которая и обратилась в суд. Насколько мне известно, аргументация у них была такая: не было доказано, что фигуры, в честь которых переименовали проспекты, были выдающимися. Но я считаю, что решение суда – абсолютно политическое, оно не базируется на юридических основаниях. Почему принято только сейчас? Потому что - накануне выборы", − подытожил он.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.