Битва антициклонов и удар по жаре: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на День Конституции

Погода / Утро

Пятница, 28 июня, в День Конституции, будет в Украине синоптически обновленной.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

"За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится холоднее значительно воздуха. Атмосферный фронт балтийского циклона идет через Украину.Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом.Сегодня Юга и Востока дожди пока не доберутся, там будет сухо и жарко", − написала она.

По ее данным, удущающая жара, терзавшая украинцев последние пару недель, временно сдаст свои позиции.

"Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса.На Юге и Востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов.Дожди с нашей территории будет выдавливать антициклон Vera, который расположен над Северным морем.Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", − прогнозирует она.

По данным Диденко, в Киеве 28 июня воздух заметно посвежеет и похолодает.

"В Киеве на День Конституции будет свежий воздух, а кому-то, возможно, и холодное.Потому что в столице завтра днем ​​ожидается + 20 + 22 градуса максимально! Особенно свеженький будет ночью в ближайшее время от + 13 + 15 градусов до + 10 + 12 градусов.Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: + 21 + 23 градуса, а в воскресенье потеплеет до + 24 + 26 градусов", − подытожила она.

Напомним, ранее Диденко предупредила о "выходках" фронта Otto в Украине.