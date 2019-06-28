В "ДНР" выпустят мороженое под названием Кокос Ночи / gameofthrones.fandom.com

Донецкий хладокомбинат Винтерпром, который находится на неподконтрольной Украине территории, выпустил мороженое, посвященное культовому сериалу Игра Престолов.

Линия мороженого по сериалу будет состоять из семи видов, сообщают донецкие СМИ.

На упаковках будут размещены изображения гербов шести правящих домов вымышленного мира саги – Вестероса, и одного из главных антагонистов всего сериала – Короля Ночи.

Комбинат выпустил первую серию мороженого с изображением рыбы, которая символизирует герб дома Талли. Уже вскоре выйдет десерт с изображением всех домов.

Линия будет включать мороженое разных видов и вкусов: эскимо, шоколадный пломбир, фруктовое, с соленой карамелью и другое. Мороженое с изображением Короля Ночи на упаковке будет иметь вкус кокоса и носить название Кокос Ночи.

В "ДНР" выпустили мороженое по мотивам Игры престолов / dan-news.info

Ранее стали известны дата выхода, съемки и актеры приквела Игры престолов.