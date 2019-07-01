"Не позволю": Парубий раздухарился из-за заявления главы Офиса президента о русском языке

Андрей Парубий / УНИАН

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что не даст возвратить в Украину региональные языки и вернуться к временам "закона Колесниченко-Кивалова".

Об этом он сказал в ходе согласительного совета, комментируя свежее заявление главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Хочу сообщить, что я с удивлением прочитал интервью руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки. Хочу подчеркнуть, что Верховная Рада недавно приняла закон о едином государственном языке. Мы не позволим возвращаться к временам закона Колесниченко-Кивалова, который имел целью уничтожение украинского языка", − заявил Парубий.

Напомним, ранее глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан публично предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В Госдуме РФ немедленно откликнулись на его словам, заявив о том, что русский язык в Украине должен быть государственным наравне с украинским.