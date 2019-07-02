"Личная позиция": У Зеленского "распотрошили" заявление Богдана о русском языке на Донбассе

Руслан Стефанчук / УНИАН

Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального на Донбассе − его личная позиция.

С таким заявлением в украинском телеэфире выступил в Верховной Раде представитель президента Руслан Стефанчук.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется [соотносится − Главред] с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", – заявил он.

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью высказал предложение предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В Госдуме РФ немедленно откликнулись на его словам, заявив о том, что русский язык в Украине должен быть государственным наравне с украинским.

Не стал сдерживаться и спикер парламента украинского, Андрей Парубий и раздухарился из-за заявления Богдана.