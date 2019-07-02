Стало известно, где находятся захваченные россиянами украинские корабли

Захваченные украинские корабли перемещены в пределах стоянки судов Генмол, утверждает блогер / twitter.com/krimrt

Захваченные россиянами украинские корабли, экипаж которых попал в плен, — катера Никополь (бортовой номер P176), Бердянск (U175) и буксир Яны Капу (А947), находятся в подконтрольном РФ Крыму.

Корабли находятся в Керчи на стоянке судов Генмол, однако не там, где их поставили сразу, говорится на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

По данным пользователя, катера накрыли маскировочной сеткой и поставили возле основания стенки причала.

"…в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир Яны Капу", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что украинские катера Никополь и Бердянск и буксир Яны Капу испарились из акватории стоянки судов Генмол в Керчи. В погрануправлении ФСБ России во всеуслышание не сообщали о перемещении украинских кораблей и буксира.