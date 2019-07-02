На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет

На Харьковщине потерпел крушение Л-39 / facebook.com/kpszsu

Во вторник днем, 2 июля, в поле возле Староверовки Купянского района Харьковщины разбился учебно-боевой самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант третьего курса Харьковского университета Воздушных Сил, обошлось без жертв и пострадавших.

Самолет разбился около 16:00 во время тренировочного полета после возникновения нештатной ситуации, для выяснения причин аварии создана комиссия, говорится на странице вуза в Facebook.

По его данным, пилот во время полета рассказал о нештатной ситуации группе руководства полетов, и после этого было решено, что он должен катапультироваться.

"После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 29 мая поздно вечером возле села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области разбился вертолет Ми-8, погибли четверо военных. Главред писал, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности после ремонта.