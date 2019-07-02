В Сети выставили на продажу картину с Ляшко и Мосийчуком в БДСМ-стиле

Та самая картина / Facebook/Svetlana Kryukova

2 июня журналистка и замглавреда портала Страна Светлана Крюкова выставила на своей странице в Facebook на торги картину под названием Скотыняки.

На холсте по центру изображен мужчина, похожий на лидера Радикальной партии Олега Ляшка, в кожаном одеянии с вилами в руках, на которые наколот радужный фаллоимитатор. Крайний слева очень похож на Игоря Мосийчука, Дмитрий Линьо изображен в кожаных штанах, с оголенным торсом, кнутом и ошейником. Мужчина, у которого во рту красный кляп, очень похож на Андрея Лозового. У него на поясе написано слово Скотыняки – любимая фраза Ляшка.

Единственная женщина на картине в кожаном мини-платье и высоких сапогах на громадном каблуке – скандальная "безработная волонтерка", народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Алена Кошелева.

"Выставляю на аукцион картину Скотыняки. Таких в природе две. У этой появилась пикантная деталь. Гурманы оценят. Масло, холст. Хороша в интерьере прихожей. Ставки делайте в комментах или в личку. Стартовая цена 500 у.е. Аукцион продлится до 18.00", - написала Крюкова.

В аукционе победил юзер Иван Приходько, предложив цену в 666 у.е. В описании профиля написано, что он журналист Depo, а также состоит в партии Слуга народа.

Ранее в Сети выставили на продажу картину с обнаженным Порошенко.