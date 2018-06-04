"Говна на оба твоих яндекс-кошелька, Аркаша": соцсети возмутились расценками Бабченко за интервью

4 июня 2018, 14:24

Журналист выразил готовность дать эксклюзивные комментарии только за очень большие деньги и попал под шквал критики.

Аркадий Бабченко.

Заявление журналиста Аркадия Бабченко о том, что теперь он готов давать интервью изданиям только по цене от 50 тысяч долларов  (1 млн 300 тысяч гривен по текущему курсу - ред.) вызвало резонанс в соцсетях. 

Первой информацию опубликовала телеведущая Алеся Бацман, после чего в сети написали огромное количество возмущенных комментариев, преже всего - коллеги-журналисты.

"Дороговато берет. Староват", - иронизирует Вячеслав Чечило.

Глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков отмечает, что журналист начал монетизировать эффект от "убийства":

"Интервью Наебабченко за 60 тысяч денег!? Вот и монетизация спецоперации СБУ... "

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Блогер Денис Гороховский задается вопросом, на что он копит.

"Классическое интервью - 50. Интервью с аналом от 80. Интервью с двумя ведущими или вторым спикером - от 100 (оральные навыки гостя бонусом)"

"У проституток есть всегда про запас слезливая история. Вариантов обычно три:
1. Была профессиональной спортсменкой. Олимпийский резерв. Чаще всего фигуристка или гимнастка. Травма. Крест на карьере. Вот хочу свой бизнес открыть, коплю стартовый капитал. Потом брошу.
2. Учусь (чаще всего на юриста), нужны деньги, чтоб контракт оплачивать. Закончу учебу - брошу. 
3. Срочно нужны деньги на операцию кому-то из родственников. Другим способом заработать не реально. Насобираю - брошу.
Собственно, у меня только один вопрос. Я на Бабченко не подписан, на что он копит?"

Телеведущий Александр Дубинский отмечает, что Бабченко за интервью запросил больше, чем киллер из спецоперации СБУ: 

"Как оказалось, Бабченко легче и дешевле застрелить, чем пригласить на интервью. Говна на оба твоих яндекс-кошелька, Аркаша"

Замредактора сайта "Страна" Светлана Крюкова выразила готовность скинуться за проведение интервью с журналистом при условии, что тот будет говорить правду:

"Воскресший Бабченко заявил коллеге Алесе Бацман, что пойдет к ней на интервью только за деньги. Не менее 60 тыс долларов. За 40 минут прямого эфира. Алеся как честная женщина поделилась новостью с коллегами. Бабченко так возбудился, что написал истеричный пост, что первыми за интервью ему предложил телеканал "Россия". А всем остальным, цитирую "бл*дским пропагандонам, предложил засунуть свои деньги в задницу и идите на*уй, бл*ди даже не вздумайте писать ни с какими своими бл*дскими кровавыми деньгами". Есть предложение. Могу вырученные от аукциона деньги отдать на интервью Бабченко. Очень хочется, чтобы он заговорил. Лишь бы правду".

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Журналистка Валерия Ивашкина отмечает, что Бабченко вместо того, чтобы отказаться от интервью, начал торговаться под предлогом усталости:

"Аркадий Бабченко ожил, и освободил нас от принципа "или хорошо или ничего". Алеся Бацман поведала прекрасную историю. Чтобы удостоить ее программу своим визитом, Аркадий запросил... 50 тысяч долларов. Позже Бабченко и сам написал об этом в фейсбук. "Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент", – бросил Бабченко журналистам. – Рейтинг вашей программы – не главное, о чем я сегодня думаю", – добавил ох*евший Аркадий в комментариях у Бацман.
Я понимаю усталость, тревогу, стресс. Тяжело быть информационным поводом №1. Но Бабченко не отказался от интервью. Он начал торговаться.
Есть один маленький нюанс, Аркадий. Настоящие СМИ за интервью не платят. А настоящие журналисты не просят деньги за интервью.
P.S. Бабченко запросил за свое интервью пятьдесят тысяч после того как киллеру за его жизнь обещали сорок. Ничто не обесценивает трагедию больше, чем ее главный герой"

Глеб Простаков прогнозирует, что провластные блогеры после этой истории станут требовать повышения оплаты:

"Котировки проекта "убить Бабченко" взлетели до небес. Ганапольский, Кисилев, Портников, Кошкина и другие из списка "47-ми" чувствуют себя обделенными. Но заломленный Бабченко прайс им не перебить. Продешевить тоже не комильфо - придется ходить на эфиры бесплатно. Но это элита - может себе позволить. А вот низовые порохоботы сейчас занервничают и начнут просить прибавку к зарплате. Ни в коем случае не в гривне - только доллары. Иначе посты станут вялыми и безжизненными - за огонек нужно доплачивать. Все-таки влетит Петру Алексеевичу клоунада с Бабченко в копеечку - праздник не бесплатный. Спонсором "дня рождения нации" выступает президент"

ТВ-ведущая на канале ZIK Наталья Влащенко рассказала, что Бабченко отказывался от интервью, ссылаясь на необходимость разрешения от СБУ.

"Моим редакторам Аркадий сказал, что придет, если ему разрешит СБУ. Я, не мудрствуя лукаво, позвонила Юрию Тандиту, сказала, что Бабченко нужно разрешение. Юрий некоторое время помолчал, а потом сказал:
- Ну, конечно, можно. Отчего ж нельзя?
Редактор тут же перезвонила Аркадию с благой вестью. Договаривались на сегодня. Но теперь он трубку не берет. Новость о 50 тысячах повергла в раздумье"

Дискуссии разгорелись и в комментариях под постом Алеси Бацман, особенно после того, как туда пришел сам Бабченко, предложив ведущей "отдать свою зарплату, например, если придерживаетесь мнения, что работать бесплатно для Вашего канала это нормально".

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Аркадий Бабченко Александр Дубинский Наталья Влащенко Вячеслав Чечило Глеб Простаков Сергей Быков Алеся Бацман Валерия Ивашкина Светлана Крюкова Денис Гороховский
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