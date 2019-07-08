Названы регионы Украины, которым грозят значительные дожди и шквалы

В понедельник ряду областей Украины грозят значительные дожди и шквалы, сообщили в Гидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 8 июля, в большинстве регионов нашей страны будут грозы и шквалы — местами скорость ветра может составить 15-20 м/с.

На Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Одесчине, Николаевщине, Запорожье, Херсонщине будут значительные дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, грозы и шквалы будут в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В Донецкой области ожидается только гроза.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Днем в западных и центральных областях максимальная температура может составить около +24 градусов, на юге — около +27, на севере — около +23, а на востоке — около +29.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.