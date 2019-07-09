Грозы и дожди: синоптики предупредили, где ожидать непогоду

Украину ожидают дожди с грозами / poltava.depo.ua

В украинском гидрометцентре предупредили, что 9 июля в западной и северной части страны разбушуются грозы и усилится ветер до 7-12 м/с.

В Закарпатской, Киевской и Черниговской областях днем температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла, несмотря на непогоду, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Черновицкой областях также ожидаются дожди, температура будет варьироваться от 19 до 22 градусов тепла днем и 9-11, 10-12 ночью.

Скрнишот / meteo.gov.ua

В Полтаве – небольшие осадки без грозы, воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В центральной части страны без осадков, температура до 22 градусов. На востоке синоптики прогнозируют 24-26 градусов днем, ночью до 16.

Теплее всего будет в южной части Украины – там ожидается от 22 до 27 градусов тепла, будет сухая и солнечная погода, а вот ночью температура опустится до 13-15 градусов.

Скриншот / meteo.gov.ua

Ранее синоптики предупредили украинцев об аномалиях на этой неделе.



Также народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.