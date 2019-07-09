Вместо головы – гиря, отрезаны кисти: на пляж в Крыму прибило изувеченный труп мужчины

В Крыму на берег вынесло труп / atr.ua

В Крыму на один из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма к берегу прибило тело мужчины с привязанной к шее гирей.

Погибшим оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в апреле 2019 года, сообщает ATR со ссылкой на собственный источник.

"Найденный на берегу в Николаевке - это Рашид Ягъяев. Труп уже разлагался, еле вытащили. Голова и кисти отделились от тела", - сообщил источник.

Ягъяев был бизнесменом и имел несколько торговых точек и складов в ряде населенных пунктов оккупированного полуострова.

Очевидцы утверждают: вытаскивали тело из воды около пяти человек, так как оно из-за длительного нахождения в воде стало разлагаться и по пляжу разносился кошмарный трупный запах.

Жуткую находку рассматривали самые смелые, описывая увиденное: мужчина был одет в деловой костюм, мокасины и теплую пайту, но поразило их другое - у предпринимателя отрезаны кисти рук и голова.

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