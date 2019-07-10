Пошел против главнокомандующего: командующий ДШВ Забродский пообещал парад

Забродский пообещал парад вопреки решению главнокомандующего / Фото: 112.ua

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, кандидат в нардепы от Европейской солидарности экс-президент Петра Порошенко, генерал Михаил Забродский заявил, что на Майдане в День независимости традиционно пройдет военный парад, который ранее отменил Владимир Зеленский.

Эмоциональное видеообращение Забродского опубликовал в своем Facebook экс-советник Порошенко Юрий Бирюков.

По словам генерала, парад – это символ, как независимости Украины, так и борьбы против врага.

"Парад – это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!" – заявил командующий ДШВ.

Как известно, несмотря на участие в выборах, Забродский является действующим командующим Десантно-штурмовых войск, поэтому заявка о параде – это нарушение приказа главнокомандующего.

Это про #Наш_Парад2019. Это вне политики и без политики. Это про нас, про нашу армию, про ветеранов и волонтеров, про семьи и про патриотов. Это про наш день Независимости. И про Михаила Забродского, который будет идти с нами. Опубликовано Юрий Бирюков Среда, 10 июля 2019 г.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил отменить военный парад на День независимости на Крещатике, а сэкономленные деньги выдать солдатам и офицерам ВСУ. За это предложение он был раскритикован своим предшественником Петром Порошенко.