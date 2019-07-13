В киевском аэропорту самолет с пассажирами вынесло в поле: что произошло

В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского произошло ЧП. / instagram.com/palasatka

В ночь на 13 июля, субботу, в аэропорту Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) произошло ЧП с пассажирским лайнером белорусской авиакомпании Belavia.

По информации, самолет Минск-Киев выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле.

"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли", — рассказала о случившемся пассажирка самолета Kasia Syramalot на своей странице в Instagram.

По информации ресурса dtp.kiev.ua, у самолета сломалось шасси.

Кроме того, стало известно, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в Киеве в 23.40, в пятницу, 12 июля. Но при посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.

Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал. Представитель аэропорта уточнил, что сам самолет получил незначительные повреждения.

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Также ранее в Москве пассажирский Боинг вынужденно вернулся в аэропорт.