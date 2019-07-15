Масштабный оползень на пляже под Одессой: туристы-экстремалы загорают в 50 метрах от места ЧП

ЧП на пляже произошло 14 июля / Думская

На пляже в Черноморске, где 14 июля со склона на побережье обвалилось огромное количество земли, есть опасность новых оползней. Спасатели продолжают разбор завалов.

Как сообщает Думская, причиной вчерашнего обрушения склона в мэрии называют обводнение и строительные работы. Как выяснилось, хозяин земельного участка по улице Ушакова, 6, решил оборудовать террасу и забил в землю восемь труб большого диаметра – это и стало причиной того, что склон откололся.

"Плюс весь отвод вод идет на склон, грунтовых, ливневых. Район не канализирован, все используют выгребные ямы. Это тоже повлияло", - сообщил вице-мэр Одессы Петр Рябоконь.

/ Думская

Тем временем в ГСЧС сообщают, что пляж считается аварийным и был закрыт для посещения. Однако, в мэрии эту формулировку назвали некорректной.

"Кто определил, что это пляж? Откуда у вас информация? Вы видели паспорт пляжа? У нас, например, нет информации, что это пляж. Если он признан аварийным, то кто его таким признал? Если он признан аварийным, почему не расставлены флажки, почему нас не поставили в известность?", — возмутился мэр Одессы Геннадий Труханов.

/ Думская

/ Думская

В воскресенье спасатели и коммунальщики разобрали грунт на площади в 70 квадратных метров. Погибших или пострадавших не обнаружено. Сегодня работы продолжаются. Участок пляжа в районе обвала длиной 50-70 метров огорожен.

К слову, отдыхающие не очень обеспокоены опасностью обвала – они загорают в 50 метрах от места ЧП под такой же нависшей скалой.