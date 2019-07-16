"Фельдшер принимает в магазине": у Зеленского показали нищету села под Днепром

Местный депутат Вадим Нестеренко после пяти лет в парламенте с удивлением узнает о проблемах избирателей / Фото: скриншот из видео

Представители команды президента Владимира Зеленского проинспектировали село Васильевка Днепропетровской области.

"Село такое село. Страшная Васильевка", - названо видео, опубликованное в YouTube.

Житель одного из близлежащих сел показал повседневную жизнь местных жителей. Люди рассказывают об огромном количестве проблем: отсутствие работы, дорог, медицинской помощи, транспортного сообщения.

"К нам приезжает фельдшер Люба два раза в неделю. Принимает в магазине", - говорит местная жительница.

Селяне жалуются, что в село не ходит маршрутка, невозможно вызвать полицию или скорую помощь, молоко у них покупают за бесценок, сена накосить некому, а в единственном ставке рыбу можно ловить только платно.

Боец АТО рассказывает, что неоднократно писал заявления, но так и не получил помощь от государства. За три года, которые он провел в зоне военного конфликта на Донбассе, дома разрушился даже сарай, пришел в негодность дом, а на восстановление нет средств.

Народный депутат по данному мажоритарному округу Вадим Нестеренко приезжает в село, чтобы вести агитацию и снова попасть в Верховную Раду, обещая людям вкрутить лампочку.

"Вот оно отношение депутата к людям за него голосовавшим. Ты кто? Простой человек? Да я даже разговаривать с тобой не буду", "Реальность! А в Киеве п*здят, что мы в Европе", "Смотрю это. И ком в горле. Потому как это одно село из 1000", "Это же капец, если фельдшер принимает в магазине. Какое же неуважение к фельдшеру и к людям", "Начинал смотреть - рыдал от смеха, в конце - от жалости", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, ранее у Зеленского показали ужасающую жизнь украинского села Жемчужное в Днепропетровской области, удаленного от крупных городов и цивилизации.