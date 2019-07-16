Следственные действия прошли в рамках расследования обстоятельств вероятного похищения директора ООО "Софт Ойл" Кирилла Суворова сотрудниками налоговой милиции Днепропетровщины, которое произошло в конце мая 2019 года. После счастливого освобождения Кирилла Суворова спустя почти четыре недели — это первые действия ГБР и СБУ в отношении налоговых милиционеров Днепра.

Напомним, что сотрудники налоговой милиции под руководством первого заместителя и.о. главы ДФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова похитили в конце мая 2019 года директора ООО "Софт Ойл" Кирилла Суворова и три недели его незаконно удерживали, пока бизнесмен не сбежал. Целью этой рейдерской атаки является компания и принадлежащий ей товар стоимостью 7 млн долларов США, который хранится в Николаеве.

В интервью центральным телеканалам Сергей Пеньков, фактически признался в похищении человека, его незаконном удержании и своей причастности к этому преступлению. По его мнению, оправданием таким действия может служить то, что держали Кирилла Суворова не в подвале, а на загородной турбазе, при этом лишение директора компании свободы, паспорта, средств связи, физическое и психологическое насилие, а также требование отказаться от компании глава налоговой милиции Днепра, видимо, не считает противозаконным.

В пятницу 12 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Днепр. Он встречался с жителями города, представителями местного самоуправления и общественных антикоррупционных организаций. Представители ОО "Стоп коррупции" обратились к Владимиру Зеленскому и рассказали о инциденте, который случился с Кириллом Суворовым. Президент ответил, что такая беда по всей Украине и налоговую ожидает реформа, а по налоговой милиции уже принято решение о ее ликвидации. Зеленский уточнил, кого считают главным виновником похищения Кирилла Суворова и записал имя и должность Сергея Пенькова в телефон, пообещав узнать подробности.