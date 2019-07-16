Под Киевом Спайдермен забил знакомого до смерти табуреткой

Мужчина в костюме человека-паука убил знакомого / kobl.gp.gov.ua

В селе Горенка Киевской области произошло необычное убийство – 23-летний мужчина в костюме Спайдермена до смерти забил знакомого табуреткой и деревянной палкой.

Удары "человек-паук" наносил по голове, причиной убийства стали "длительные неприязненные отношения", передает прокуратура Киевской области.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили правоохранители.

Местная прокуратура подала в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ранее под Киевом парень устроил стрельбу на улице, а потом застрелился в отделении полиции.