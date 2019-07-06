Мексиканский боксер найден мертвым в собственном доме

Иван Рамирес / Sportarena.com

В своем доме в Юкатане найден мертвым мексиканский боксер Иван Рамирес. Боксера обнаружили повешенным. Полиция рассматривает версии убийства и самоубийства, сообщает BoxingScene.

Несколько дней назад Рамирес встречался с промоутером и обсуждал варианты следующего поединка. В среду, 3 июля, с ним общались несколько человек из его окружения, и все они отметили, что поведение Рамиреса не было необычным.

Рамиреса рассматривали в Мексике как будущего претендента на титул чемпиона мира. На профессиональном ринге спортсмен провел 14 поединков и в 13 из них победил (5 раз — нокаутом), а еще 1 раз потерпел поражение.

Следующий бой Рамирес должен был провести в августе, на вечере бокса в Суринаме.