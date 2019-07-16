Постпред Украины признал закон о языке "проблемой" – но жестко отбрил доброхотов-"варягов"

Владимир Ельченко признал закон о языке проблемой, но заявил: "сами разберемся" / Униан

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выступил с жестким заявлением о Законе про мову (языковом законе 5670-д), который вступил в силу сегодня.

"Это является внутренним делом Украины", — заявил Ельченко на заседании Совбеза ООН.

По его словам, украинцы "сами разберутся со своими проблемами".

В то же время Киев готов сотрудничать с различными комиссиями по этому вопросу, в том числе с комиссией по делам нацменьшинств и Венецианской комиссией, добавил постпред Украины.

Подробнее о законе читайте в материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

16 июля КСУ признал конституционной языковую статью. Из-за языковой статьи нового закона Об образовании между Украиной и Венгрией длится конфликт.

Ранее Россия раскипятилась в ООН из-за языкового закона Киева. Эмоциональное выступление себе позволил представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Небензя.