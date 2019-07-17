По 500-800 млн в год: почему Зеленский решил прикрыть кормушку Минстеця

17 июля 2019, 07:27

Эксперт отметил, что больших достижений министерства за эти пять лет украинцы так и не увидели

Стець

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики. Ведомство, которое было создано в 2015-ом, возглавил Юрий Стець. Главная задача нового министерства, как объяснил в 2014-ом Петр Порошенко, - "отражение информационных атак против Украины".  

"В целом поддерживаю вопрос уменьшения количества министерств, в частности и Министерства информационной политики. И мы выступали против его создания в 2014-ом. Это выглядело достаточно искусственно. И больших достижений министерства за эти пять лет мы так и не увидели, поэтому Украина может полностью обойтись и без него", - говорит Главреду директор Института Медиа Права Тарас Шевченко

Он добавляет, что Минстець в значительной степени создавался под конкретного министра.

"И в этом, по моему мнению, один из недостатков такого государственного планирования на самом высоком уровне. В большинстве стран мира не существует отдельных министерств, которые бы отвечали за информационную политику. И вопрос войны не является тем фактором, который делает прямо необходимым создание такой структуры в демократической стране", - уточняет медиаэксперт. 

Шевченко добавляет, что в стране очень много дублирующих друг друга государственных организаций: 

В Украине слишком много государственных органов, которые имеют полномочия в информационном деле. Это и Министерство информационной политики, и Нацсовет по вопросам телевидения, и Госкомитет телевидения и радиовещания, и Министерство культуры, и соответствующие подразделения в Администрации президента, профильный комитет в Верховной Раде. Мало в каких странах существуют профильные комитеты по информационной политике и свободе слова.

По его словам, в такой ситуации возникает два вопроса: каким образом должны быть организованы государственные органы и что именно делать. 

"Конечно, желательно иметь четкость в том, кто принимает решения и в том, кто является ответственным за то или другое направление. К слову, есть еще Совет национальной безопасности и обороны, который имеет возможность наложения санкций, том числе и в вопросах информации, средств массовой информации, веб-сайтов, российских соцсетей и так далее", - приводит пример медиаэксперт. 

В 2018-ом бюджет Министерства был более 800 млн. грн., в 2019-ом – более полумиллиарда гривен (545 млн). О том куда идут эти средства, уточняет Шевченко, нужно спрашивать у сотрудников Министерства. 

"Насколько мне известно, в разные годы бюджет был очень разным. В первый год создания министерства -  это были как раз минимальные средства на аппарат. И позиционировалась, что там не будет большого бюджета.Сейчас там заложены средства и на иновещание, которое находится в бюджете министерства информационной политики. Большая часть денег идет на социальную рекламу, которая касается как вопросов войны и мира на оккупированных территориях, так и просто обычной социальной рекламы. И это тоже вопрос – должно ли быть министерство, которое в большей степени разделяет средства, а не формирует саму политику", - резюмирует Тарас Шевченко. 

Глава МИП Юрий Стець приходится кумом бывшему президенту Петру Порошенко. Долгое время он был генпродюсером 5 канала. 

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