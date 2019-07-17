Главные новости 17 июля: словесная порка "шишки" Зеленским в Николаеве и плохие новости насчет моряков

Владимир Зеленский словесно выпорол "шишку" в Николаеве / Reuters

В среду, 17 июля, стало известно, что в Николаеве президент Владимир Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня.

Также появилась плохая новость из России относительно захваченных украинских моряков.

Еще СМИ узнали важную подробность насчет расследования крушения над Донбассом малазийского Боинга рейса MH17.

Кроме того, появились подробности отравления детей в детстком лагере в подконтрольном РФ Крыму.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 17 июля.

Словесная порка "шишки" Владимиром Зеленским в Николаеве

Сегодня во время визита в Николаев президент, обращаясь к Боню, сказал, что в областном центре чиновники ведут себя, как бандиты.

"Вы же работаете на них (на николаевцев — Ред.)! Ваша зарплата — это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев — это самый бандитский город". Это нормально?..." — заявил глава государства.

После этого и.о. главы Николаевской ОГА сказал, что сегодня же готов написать заявление об увольнении по собственному желанию. "Да, пишите! Договорились", — ответил чиновнику президент.

Плохая новость об украинских моряках

В Москве Лефортовский районный суд решил продлить двум группам пленных моряков меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 октября.

Из 24 моряков мера пресечения была продлена Михаилу Власюку, Богдану Головаше, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову, Андрею Артеменко, Владимиру Варимезе, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе и Виктору Беспальченко.

Важная подробность насчет крушения Боинга на Донбассе

Важная подробность насчет крушения Боинга на ДонбассеСМИ узнали, что главную улику в деле о сбитом Боинге международное следствие купило у людей из самопровозглашенной "ДНР". Журналисты выяснили, что вещь купили за несколько десятков тысяч долларов.

Отравление детей в лагере в Крыму: подробности

В Евпатории в оздоровительном лагере Лучистый отравились десятки детей, трое — попали в реанимацию.

Начальник лагеря Ренат Каюмов сообщил, что всего к медикам за помощью обратились около 40 детей, у них была диарея и рвота, причину — выясняют специалисты.

Позже в так называемом "министерстве здравоохранения" Крыма сообщили, что в лагере отравились 49 детей и пятеро вожатых. По данным псевдоведомства, они находятся в Евпаторийской горбольнице, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.