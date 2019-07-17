Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: появились жуткие подробности смерти мальчика

Эксперты назвали причину смерти ребенка / @policebukovyna

Эксперты назвали причину смерти ребенка, которого 27 июня в Черновцах прохожие обнаружили в чемодане.

2-летний малыш болел бронхиальной астмой, и причиной смерти мог стать приступ, сообщает ТСН.

Мать жестоко избавилась от уже бездыханного тела ребенка - эксперты установили, что с момента смерти мальчика прошло некоторое время.

"Ребенок поступил уже с поздними трупными изменениями, то есть определенный срок времени прошел с момента выявления. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате врожденной болезни легких, вероятнее всего, смерть наступила вследствие астматического статуса", - сообщил заместитель начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Лазебник.

Напомним, вечером 27 июня в Черновцах прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Мать ребенка, которая выбросила его тело в чемодане, до сих пор не нашли. Мальчика похоронили его дедушка и бабушка.