"Выдающиеся заслуги перед Украиной": Зеленский дал Канделаки украинское гражданство

Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предоставил гражданство Украины 5 уроженцам России, 2 уроженцам Белоруссии, уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

Согласно указу № 526 от 18 июля, размещенному на сайте президента, гражданство предоставлено 7 лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной: это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.