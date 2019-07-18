Бизнес-партнеры Зеленского вернули РФ деньги за фильм и расторгли контракт

Компания Грин филмс разорвала сотрудничество с Россией / Фото: Радио Свобода

Фигурант журналистского расследования, российская медиа-компания Грин Филмс, которая имеет активы на Кипре и связана с бизнес-партнерами президента Владимира Зеленского, вернула полученные из бюджета России деньги на финансирование фильма Вниз.

Было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 о финансировании фильма Вниз из российской казны. Об этом информирует программа Схемы со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы Российской Федерации.

Уточняется, что Грин Филмс вернула уже полученные средства от Минкультуры России, это 35 млн рублей. На момент получения в украинском эквиваленте это составляло 16 млн гривен. А 2 апреля этого года Минкультуры РФ и Грин Филмс заключили дополнительное соглашение о расторжении сотрудничества.

Также компания соратников Зеленского обязалась выплатить проценты Минкультуры РФ в размере 3 млн 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

Напомним, Зеленский записал обращение к иностранным инвесторам и пригласил их инвестировать в Украину.