"Было сказано корректно": Полторак пояснил, толкал ли его Зеленский

19 июля 2019, 17:47

Генерал утверждает, что глава государства сделал жест в его сторону и попросил подождать.

Зеленский, Полторак
Полторак утверждает, что Зеленский его не толкал / mil.gov.ua

Журналист Юрий Бутусов расспросил министра обороны Степана Полторака об инциденте во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Тогда резонанс спровоцировало видео, на котором создается впечатление будто глава государства толкает военного чиновника.

"Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме", - написал Бутусов в Facebook.

По словам министра, президент просто повернулся в его сторону и попросил подождать. Заявление Зеленский сделал корректно, а затем встреча продолжилась в запланированном режиме.

"Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану", - отметил журналист.

Напомним, инцидент между Зеленским и Полтораком прокомментировали в Офисе президента и в Министерстве обороны.

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Владимир Зеленский Степан Полторак Юрий Бутусов новости Украины
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