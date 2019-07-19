"Уйди, противный": Зеленский отпихнул навязчивого Полторака, опубликовано видео

Инцидент произошел во время во время презентации новых модулей для бойцов ВСУ.
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
На кадрах зафиксировано, как Зеленский отодвинул Полторака, который находился сбоку от президента по время его общения с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и заместителм главы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Недоразумение произошло во время во время посещения Зеленским презентации новых модулей, предназначенных для размещения бойцов ВСУ на передовой, которая прошла в Минобороны.
Отметим, что судя по всему Зеленский и Полторак восприняли инцидент без обид, потому что спустя некоторое время непринужденно общались между собой в хорошем настроении.
Напомним, 10 июля в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После встречи глава государства заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника.
Как известно, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности Степана Полторака.
Полторак после встречи с Зеленским, заявил, что будет возглавлять Министерство обороны до решения Верховной Рады об его отставке.
6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Полторака.