Зеленский "отпихнул" Полторака: на Банковой и в Минобороны дали пояснения

В Минобороны отрицают конфликт между Владимиром Зеленским и Степаном Полтораком / mil.gov.ua

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала инцидент, произошедший между Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

Говоря о видео, на котором запечатлено, как Зеленский отстраняет от себя Полторака, она заявила в комментарии ТСН: "Когда увидите то, о чем вы написали, дайте знать :) Если никто не видит, то о чем говорить".

На инцидент, произошедший между Зеленским и Полтораком также отреагировали в Министерстве обороны Украины.

"Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса Президента", — подчеркнула в комментарии InfoResist пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир.

Она добавила, что президент во время беседы жестикулировал: "Диалог был конструктивным в течение всей встречи".

Инцидент также прокомментировал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Полная чушь. Не было никакого толчка. Полторак сам ушёл. У нас был срочный звонок, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё", — сообщил Рябошапка Украинским новостям.

Напомним, 10 июля в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После встречи глава государства заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника.