Боевики "ДНР" пустили пыль в глаза по поводу прекращения огня на Донбассе

Денис Синенков / скриншот из видео

Высокопоставленный чин группировки боевиков "ДНР" − "глава народной милиции" Денис Синенков объявил о приказе, согласно которому с 21 июля в зоне военного конфликта на Донетчине вводится бессрочный режим прекращения огня.

"В связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", — заявил он.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ в Минске (и экс-президент) Леонид Кучма рассказал о новом механизме прекращения огня на Донбассе. До этого журналист Леонид Радзиховский назвал условие, при котором на Донбассе закончатся боевые действия.



