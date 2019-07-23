Главным фискалом Украины временно стал уроженец Донецка

Денис Гутенко / Facebook Денис Гутенко

Временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины назначили Дениса Гутенко. Соответствующее распоряжение правительства от 17 июля №556-р опубликовано на сайте Кабмина.

Денис Гутенко приступает к обязанностям с 23 июля. Он родился в Донецке, работал директором департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Минэкономразвития. Позже занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напомним, 17 июля Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Ранее, 13 июля, президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу обвинил Александра Власова во лжи и попросил уволиться. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях. 14 июля Власов написал заявление об увольнении.

Также напомним, 22 июля, президент Владимир Зеленский своими распоряжениями в трех областях уволил семерых глав райгосадминистраций.