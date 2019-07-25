"Уже в браслете": стало известно, где находится Ефремов

Александр Ефремов в Киев, сообщил адвокат / УНИАН

Освобожденный из следственного изолятора бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов прибыл в Киев, где раньше жил.

На экс-нардепа надели электронный браслет, с помощью которого отслеживается местонахождения, пишет Сегодня со ссылкой на его адвоката Евгения Солодко.

"Он (Ефремов — Ред.) в Киеве, браслет надет", — заявил юрист.

Напомним, Александр Ефремов был задержан в феврале 2015 года. Экс-регионала, в частности, обвинили в государственное измене и содействии созданию и существованию террористической группировки "ЛНР".

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший нардеп несколько лет подряд находился под стражей в СИЗО Старобельска Луганской области. 22 июля 2019-го Апелляционный суд Киева отпустил Ефремова под круглосуточный домашний арест.