"Барыги из Укроборонпрома": Тука рассказал о контрабанде из РФ запчастей для военной техники

Георгий Тука / Главред

Значительная часть военной техники, которая находится на вооружении Вооруженных сил Украины, является техникой советского периода и подавляющее большинство комплектующих к ней производится в Российской Федерации, подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Когда в 2014 году мы увидели тот ужас, в который превратили нашу армию, остро стал вопрос не просто о том, как одеть-обуть наших ребят, но и как доукомплектовать разукомплектованную технику. И, когда у нас начали заниматься этим вопросом, оказалось, что целая номенклатура комплектующих производится исключительно в России и заменить их нечем", - рассказал он во время чата в Главреде.

По его словам, в этой связи Украина начала искать пути, в том числе не легальные, а контрабандные, чтобы наладить поставки необходимых комплектующих.

Читайте такжеБез "прокладок" и коррупции: в СНБО рассказали, что создадут вместо Укроборонпрома"Ведь Россия бы никогда не согласилась по официальным каналам поставлять нам элементы вооружения. Потому все операции осуществлялись через таких же барыг, как в нашем Укроборонпроме, в российском оборонном ведомстве. Мы начали просто выкупать у них необходимые для ВСУ комплектующие и, естественно, нелегально завозить их через границу. И уже потом здесь была начата процедура легализации. Это – самый главный момент", - добавил Тука.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил о том, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов: их вывели на оффшорные счета.