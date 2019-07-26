Супрун посоветовала депутатам, как не превратить парламент в цирк

Ульяна Супрун попросила будущий комитет по здравоохранению не заниматься популизмом / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько рекомендаций депутатам следующего созыва, которые будут работать в комитете по вопросам здравоохранения.

В Facebook она уточнила, что в парламент не прошел ни один депутат, работавший в комитете по вопросам здравоохранения текущего созыва.

"К сожалению, количество конструктивных и ответственных депутатов в нем было критически мало, однако их вклад в трансформацию здравоохранения трудно переоценить. За это мы очень благодарны. Несмотря на поддержку нескольких народных избранников, любой результат приходилось буквально выгрызать", - написала чиновница.

/ Фото: Facebook/Ульяна Супрун

По словам Супрун, депутатам важно уяснить, что медицина в стране должна быть вынесена за рамки популизма и политических интересов.

"Парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространению фейков, лжи и скандалов", – заявила она.

Глава МОЗ рекомендовала народным избранникам следить не за количеством принятых законопроектов, а за качеством. Она также предостерегла нардепов от попыток "построить коммунизм" и попросила ставить на первый план реальную заботу о гражданах.

Напомним, Супрун поделилась на своей странице в соцсети познавательной информацией об отрицательном воздействии публичных унижений и оскорблений на культуру общения в обществе, намекнув на действия президента Владимира Зеленского.