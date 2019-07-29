В Украине закрыли список коррупционеров

29 июля 2019, 14:29

Последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года.

Минюст
Минюст не обновляет базу коррупционеров / УНИАН

Министерство юстиции Украины прекратило обновлять реестр коррупционеров в формате открытых данных.

По информации, теперь будет сложнее узнать, совершал ли человек коррупционное правонарушение прежде, чем его назначили на госдолжность.

"Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года.

Согласно последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров", - сказано в сообщении Opendatabot.

А согласно закону, человек, совершивший такое правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в Госорганы", - отметил Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико-правовых исследований.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что за 5 лет своего президентства Владимир Зеленский намерен победить коррупцию в Украине.

"Времени у нас действительно не так много. Как говорил президент, он пришел на один срок, на 5 лет, и за эти 5 лет мы должны победить коррупцию", - подчеркнул Рябошапка.

По словам Рябошапки, диджитализация – один из главных методов борьбы с коррупцией.

"Одним из ключевых тезисов нового президента - это диджитализация. Можно практически со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблений бороться цифровыми методами", - сказал он.

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