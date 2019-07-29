Внезапно умер известный украинский режиссер

Андрей Критенко умер в ночь на 29 июля

В ночь на 29 июля умер украино-немецкий театральный режиссер, призер национальных и международных театральных фестивалей Андрей Критенко.

"Ночью умер режиссер Андрей Критенко. До свиданья, друг", - сообщил Telegram-канал Курильщик.

Критенко ставил пьесы Павлик Морозов и Сны Василисы Егоровны, а также оперу Звери на тексты самого известного матерщинника Украины Леся Подервянского.

Последние годы Критенко жил в Штутгарте, Германия, изредка наведываясь в Киев, чтобы поставить пару спектаклей.

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