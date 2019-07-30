"Зеленский уволил Короля Артура": Соцсети знатно похохотали над указом президента

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский уволил Артура Короля с поста главы председателя Меловской районной государственной администрации, что на Луганщине.

Совпадение имени и фамилии чиновника с именем и титулом героя древнебританского эпоса королем Артуром из династии Пендрагонов, естественно, стало мишенью для прибауток-шуточек пользователей украинского сегмента соцсети Facebook и сервиса микроблогов Twitter.

"Король Артур уже не тот", − написал пользователь Serge Shepel.

"Президент Зеленский уволил Короля Артура!Слава Камелоту!", — пошутил пользователь Максим Гардус и упомянул легендарный рыцарский замок, в котором за Круглым столом заседал король Артур со своими рыцарями.

"Когда они пришли за королем Артуром, мы молчали", – написал политолог Дмитрий Корнейчук, перефразировав известную цитату из выступлений немецкого пастора Мартина Нимеллера, когда он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов в условиях нацизма.

"Дарт Вейдер, Король Артур обожаю украинскую политику", – сыронизировал пользователь Евгений Ивченко

"Король Артур лишился своего поста в Луганской области по указу Владимира Зеленского", – посмеялся пользователь Геннадий Ковальчук.

Напомним, ранее соцсети "взорвал" снимок прильнувшего к уху президента Зеленского главы его Офиса Андрея Богдана. Позднее Сеть взбурлили реакциями после того, как Зеленский со своей командой окунулся в воды Черного моря.