"Зеленский уволил Короля Артура": Соцсети знатно похохотали над указом президента

30 июля 2019, 13:48

Впору повериить, что полномочия президента Владимира Зеленского простираются уже до древнебританского эпоса о Камелоте и рыцарях Круглого стола. Но - нет.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский уволил Артура Короля с поста главы председателя Меловской районной государственной администрации, что на Луганщине.

Совпадение имени и фамилии чиновника с именем и титулом героя древнебританского эпоса королем Артуром из династии Пендрагонов, естественно, стало мишенью для прибауток-шуточек пользователей украинского сегмента соцсети Facebook и сервиса микроблогов Twitter.

"Король Артур уже не тот", − написал пользователь Serge Shepel.

"Президент Зеленский уволил Короля Артура!Слава Камелоту!", — пошутил пользователь Максим Гардус и упомянул легендарный рыцарский замок, в котором за Круглым столом заседал король Артур со своими рыцарями.

"Когда они пришли за королем Артуром, мы молчали", – написал политолог Дмитрий Корнейчук, перефразировав известную цитату из выступлений немецкого пастора Мартина Нимеллера, когда он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов в условиях нацизма.

"Дарт Вейдер, Король Артур обожаю украинскую политику", –  сыронизировал пользователь Евгений Ивченко

"Король Артур лишился своего поста в Луганской области по указу Владимира Зеленского",  – посмеялся пользователь Геннадий Ковальчук. 

Напомним, ранее соцсети "взорвал" снимок прильнувшего к уху президента Зеленского главы его Офиса Андрея Богдана.  Позднее Сеть взбурлили реакциями после того, как Зеленский со своей командой окунулся в воды Черного моря.

  

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Луганщина увольнение Владимир Зеленский Меловое райгосадминистрация
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